La Galleria d’arte moderna “Giovanni Carandente” di Palazzo Collicola a Spoleto resterà chiusa per un mese. La chiusura è stata comunicata senza indicare motivazioni specifiche. La galleria, che ospita opere di artisti italiani e internazionali, riaprirà al pubblico dopo l’intervento di manutenzione o restauro. La data di riapertura non è stata ancora annunciata. Durante il periodo di chiusura, non saranno possibili visite o eventi presso la struttura.

SPOLETO Chiude per un mese la “Giovanni Carandente“ di Palazzo Collicola. La chiusura al pubblico da ieri al 27 giugno si è resa indispensabile per consentire un intervento di riallestimento degli spazi espositivi, in funzione della preparazione delle mostre che inaugureranno sabato 27 giugno l’inizio del Festival dei Due Mondi. "Nel corso di questo periodo, - fa sapere il Comune - le attività dei laboratori procederanno regolarmente e resterà comunque visitabile l’appartamento nobile, aperto al pubblico nei consueti orari 10.30 – 13 e 14.30 – 18 (tranne il martedì). Fino a domenica 31 maggio sarà possibile visitare... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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