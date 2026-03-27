Cento anni di Galleria d’Arte Moderna | gli incontri

La Galleria d’Arte Moderna di Roma celebra i suoi cento anni con un ciclo di incontri che comprendono conferenze, dibattiti e presentazioni di libri. L’evento si svolge presso la sede di via Francesco Crispi, coinvolgendo il pubblico in una serie di appuntamenti dedicati alla storia e alle nuove prospettive dell’istituzione. La manifestazione si estende nel corso di diversi giorni, offrendo spazio a diversi interventi e discussioni.

Cosa: Incontriamoci alla GAM, un ciclo di conferenze, dibattiti e presentazioni editoriali.. Dove e Quando: Galleria d’Arte Moderna di Roma, via Francesco Crispi. Dal 31 marzo 2026.. Perché: Per celebrare il centenario del museo approfondendo la storia delle sue collezioni e dei suoi protagonisti.. La Galleria d’Arte Moderna di Roma si appresta a vivere una stagione di profonda riflessione e apertura verso il pubblico. In occasione dello storico traguardo dei cento anni dalla sua fondazione, l’istituzione di via Francesco Crispi inaugura Incontriamoci alla GAM, un programma di appuntamenti culturali pensato per fare da corollario alla grande mostra celebrativa GAM 100. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Cento anni di Galleria d’Arte Moderna: gli incontri Articoli correlati Gam, visita di Palazzo della Ragione e Galleria arte modernaNel 1193 iniziò la costruzione - che si concluse invero in tempi rapidi - di uno dei primi edifici in Italia destinato a funzioni pubbliche: il... Un copialettere di Giuseppe Ricci Oddi, la nuova acquisizione della Galleria d’Arte ModernaL'archivio storico della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi si arricchisce di un’importante acquisizione: un copialettere di Giuseppe Ricci Oddi... Designing A Gallery Built To Last 100 Years Contenuti e approfondimenti su Arte Moderna Temi più discussi: Le mostre da non perdere in primavera 2026; Mostre marzo 2026 a Roma: la guida aggiornata; LE MOSTRE NEL MESE DI MARZO APRILE 2026; Arte, gusto e profumi di primavera fra Mougins e Saint-Paul De Vence. ‘Gam100’, l’arte moderna a Roma. La Galleria compie un secoloInaugurata alla Galleria d’arte moderna di Roma la mostra Gam 100. Un secolo di Galleria comunale 1925-2025, che celebra i cento anni dalla fondazione attraverso gli artisti, le opere, gli spazi e i ... quotidiano.net Roma, Galleria d'Arte Moderna celebra un secolo dalla fondazione(di Agnese Ferrara) Inaugurata alla Galleria d'arte moderna di Roma la mostra 'Gam 100. Un secolo di Galleria comunale 1925-2025', che celebra i 100 anni dalla fondazione attraverso gli artisti, le ... ansa.it Grandi mostre, teatro, arte moderna e contemporanea. Gli appuntamenti a Parma e provincia da venerdì 27 a domenica 29 marzo - facebook.com facebook