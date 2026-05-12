La buona EduComunicazione | a tu per tu con Francesco Pira alla alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea

Domani 13 maggio alle ore 10, alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lucio Barbera” di Messina, nell’ambito della XVI edizione de “Il Maggio dei Libri” della Città Metropolitana di Messina, sarà presentato il volume "La buona EduComunicazione", scritto da Francesco Pira.L’incontro, ad.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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