Galimberti | Ai genitori interessa solo la promozione fanno ricorso al TAR e i docenti promuovono tutti per paura Così la scuola non educa più si difende soltanto

I genitori fanno ricorso al TAR e i docenti promuovono tutti per paura, lasciando che la scuola si limiti a difendersi invece di educare. Galimberti critica il focus sulla promozione e la paura che porta a non affrontare le vere criticità del sistema scolastico. L’autore evidenzia inoltre una fissazione per le classi da trenta studenti, ritenendo che questa situazione comprometta il funzionamento dell’insegnamento.

Ha una certa fissazione per le classi da trenta alunni, Umberto Galimberti. Perché quando le vede, sa già come andrà a finire. Non che sia indovino: è solo un lettore spietato delle scelte politiche. “Quando lo Stato fa classi da 30 ragazzi, automaticamente ha deciso a priori che lì non si educa”, ha detto lunedì sera, su La7, ospite di Corrado Augias. E ha aggiunto: “Perché non si può”. Per educare, secondo Galimberti, servirebbero al massimo dodici, quindici ragazzi. Con numeri del genere si potrebbe abolire il ricevimento dei genitori e sostituirlo con quello degli studenti, come faceva lui quando insegnava al liceo. Due pomeriggi a settimana a parlare con loro, uno a uno. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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