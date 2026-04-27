Studente bocciato con cinque insufficienze genitori fanno ricorso al TAR ma i giudici danno ragione all’istituto | La valutazione si fonda sulla preparazione raggiunta

Uno studente bocciato con cinque insufficienze ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ma i giudici hanno accolto il ricorso dell’istituto scolastico, stabilendo che la valutazione si basa sulla preparazione raggiunta dallo studente. La decisione conferma che la decisione di bocciare, anche in presenza di più insufficienze, spetta al consiglio di classe e si fonda sulla valutazione complessiva delle competenze acquisite.

La bocciatura con cinque insufficienze supera il vaglio del giudice amministrativo e conferma la centralità della valutazione del consiglio di classe. Il TAR Piemonte, infatti, respinge il ricorso dei genitori e chiarisce che l’assenza di certificazioni esclude obblighi specifici di personalizzazione didattica, mentre la decisione finale resta ancorata alle competenze effettivamente raggiunte dall’alunna. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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