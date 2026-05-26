Galiano sui fatti di Parma | Voler bene ai ragazzi significa chiamare le cose col loro nome un’aggressione è un reato Tra i commenti spunta quello dell’ex alunno

Enrico Galiano ha commentato sui fatti di Parma, dove alcuni studenti hanno aggredito due insegnanti dopo un rimprovero. Ha detto che amare i ragazzi significa chiamare le cose con il loro nome e che un'aggressione rappresenta un reato. Tra i commenti è comparso anche quello di un ex alunno, senza ulteriori dettagli.

Enrico Galiano ha risposto a una richiesta di commento giunta dai suoi follower. Lo spunto di discussione nasce dai recenti fatti di Parma, dove un gruppo di studenti ha picchiato due insegnanti a seguito di un rimprovero. In un video diffuso attraverso il proprio profilo Instagram, l’autore ha deciso di affrontare la questione raccontando un episodio personale risalente a circa dodici anni fa. Galiano ricorda il termine delle lezioni in una normale giornata scolastica. In quegli istanti, l’insegnante ha notato un suo alunno tredicenne intrufolarsi in modo furtivo all’interno di un chiosco di una sagra di paese allestita nelle vicinanze. Il ragazzino è uscito dalla struttura nascondendo una bottiglia di superalcolico appena rubata. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arthur Harari difende la lettera anti-Bolloré a Cannes: “Bisogna chiamare le cose con il loro nome”Durante la conferenza stampa del suo nuovo film al Festival di Cannes, il regista francese ha affrontato il tema della lettera aperta contro...

Taranto, Sakary Bako ucciso e i giovanissimi detenuti: il prete, “dobbiamo chiamare le cose con il loro nome” L'omelia di don Emanuele FerroDurante i festeggiamenti di San Cataldo a Taranto, don Emanuele Ferro ha pronunciato un’omelia in cui ha affermato che bisogna chiamare le cose con...

Argomenti più discussi: Oggi gli insegnanti sono lasciati soli – di Enrico Galiano; Prof aggrediti, il pordenonese Enrico Galiano: Quella volta che chiamai la polizia per un mio studente; Troppe verifiche a maggio? Enrico Galiano risponde alla protesta di una mamma: Non sia una finale di Champions; Sciopero della scuola, Enrico Galiano incrocia le braccia: Spese per il riarmo? Anche no.