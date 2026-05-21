Arthur Harari difende la lettera anti-Bolloré a Cannes | Bisogna chiamare le cose con il loro nome
Durante la conferenza stampa del suo nuovo film al Festival di Cannes, il regista francese ha affrontato il tema della lettera aperta contro l’influenza di un noto magnate sui media francesi. La discussione si è concentrata sulla necessità di usare termini precisi per descrivere la situazione, evitando ambiguità. La lettera, firmata da vari professionisti del settore, critica apertamente l’influenza esercitata da questa figura sugli organi di informazione. Harari ha espresso il suo punto di vista in merito alla questione aperta, senza entrare in dettagli personali.
Al Festival di Festival di Cannes, il regista francese Arthur Harari è tornato a parlare della discussa lettera aperta contro l’influenza del magnate Vincent Bolloré sui media francesi, prendendo posizione durante la conferenza stampa del suo nuovo film The Unknown. Harari ha ribadito di non essersi pentito di aver firmato il manifesto, pubblicato proprio nei giorni d’apertura del festival e sottoscritto da circa 600 professionisti del cinema francese. La lettera denunciava la crescente concentrazione mediatica legata al gruppo Bolloré, principale azionista di Canal Plus, parlando apertamente di un’influenza culturale e politica sempre più vicina all’estrema destra. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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