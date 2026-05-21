Arthur Harari difende la lettera anti-Bolloré a Cannes | Bisogna chiamare le cose con il loro nome

Durante la conferenza stampa del suo nuovo film al Festival di Cannes, il regista francese ha affrontato il tema della lettera aperta contro l’influenza di un noto magnate sui media francesi. La discussione si è concentrata sulla necessità di usare termini precisi per descrivere la situazione, evitando ambiguità. La lettera, firmata da vari professionisti del settore, critica apertamente l’influenza esercitata da questa figura sugli organi di informazione. Harari ha espresso il suo punto di vista in merito alla questione aperta, senza entrare in dettagli personali.

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