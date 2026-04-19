Durante un controllo nel Parco Sommerso di Gaiola, i militari della Guardia Costiera hanno sequestrato reti da pesca e denunciato due pescatori per aver esercitato attività non autorizzata nell’area protetta. L’intervento si è svolto nell’ambito di una operazione di vigilanza mirata alla tutela dell’ecosistema marino. Nessun’altra persona è coinvolta e sono state adottate le procedure previste dalla legge.

Nel corso di una mirata attività di vigilanza e controllo a tutela dell’ecosistema marino, i militari della Guardia Costiera hanno proceduto al sequestro di reti da pesca e alla denuncia di due pescatori sorpresi a esercitare pesca non consentita all’interno dell’Area Marina Protetta “Parco.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Notizie correlate

Pesca calabrese in crisi: direttive UE, concorrenza sleale e proteste nel mirino di sindacati e pescatori.La crisi della pesca calabrese, un grido di disperazione che si alza dalle coste dello Ionio, ha raggiunto un punto di rottura tale da sfociare in...

Reggio Calabria, sequestro da 10 milioni per gestione illecita di acque reflueSequestro da dieci milioni di euro a Reggio Calabria nell’ambito dell’operazione “Panta Rei”, con cui i carabinieri hanno rilevato la gestione...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Sequestro di attrezzi da pesca e denuncia di due pescatori per attività illecita nel Parco Sommerso di Gaiola; Pesca illegale, sequestri e multe salate dopo i controlli della guardia costiera; Pesca nell'area 'vietata' della Riserva Marina delle Tremiti: imbarcazione intercettata e carico sequestrato - FoggiaToday; Occulta in un capannone capi d'abbigliamento e accessori di marca contraffatti. Denunciato.

Sequestro di attrezzi da pesca e denuncia di due pescatori per attività illecita nel Parco Sommerso di GaiolaNel corso di una mirata attività di vigilanza e controllo a tutela dell’ecosistema marino, i militari della Guardia Costiera hanno proceduto al sequestro di reti da pesca e alla denuncia di due ... napolitoday.it

Nel Messinese sanzioni per 4mila euro e sequestro di pesce non tracciatoNel corso delle attività ispettive, particolare attenzione è stata riservata ai principali luoghi di sbarco del pescato: l’ approdo peschereccio del porto di Sant’Agata di Militello, il porto di Capo ... lasicilia.it

#Cronaca Sequestro di attrezzi da pesca e denuncia di due pescatori per attività illecita nell’Area Marina Protetta “Parco Sommerso di Gaiola” facebook

I carabinieri di Latisana hanno posto sotto sequestro 19 cuccioli di cane di varie razze tenuti in condizioni non compatibili con il benessere animale. Sono stato trovati in un autocarro fermato a Pertegada, frazione di Latisana. Denunciati proprietario e conduce x.com