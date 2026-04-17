Professoressa rischia di soffocare in aula salvata da una studentessa | il gesto che vale una vita

Il 8 aprile, una insegnante del liceo linguistico di Città Sant’Angelo ha rischiato di soffocare durante una pausa in aula, mentre si trovava con gli studenti di quinta. La professoressa, durante la simulazione d’esame, ha avuto un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze gravi. Fortunatamente, una studentessa presente ha intervenuto prontamente, riuscendo a liberare la docente da un potenziale soffocamento.