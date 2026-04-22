Capitan Donnarumma riparte dalla giovane Italia di Baldini | sarà la chioccia per le amichevoli di giugno

Con le amichevoli di giugno, l’Italia torna in campo sotto la guida di Baldini, con il portiere Donnarumma che assumerà un ruolo di supporto per i giovani della rosa. La squadra si prepara a confronti ufficiali e amichevoli, cercando di riprendere il ritmo dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026. Le partite rappresentano un’occasione per testare le nuove strategie e per i giovani di mettersi in mostra.

Con le amichevoli di giugno, l'Italia torna in campo provando, se non a cancellare almeno a mettere in fondo al cassetto la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali 2026. Sulla panchina azzurra, Silvio Baldini che piloterà la Nazionale verso il novo corso convocando una nidiata di giovanissimi. Con una certezza, la presenza in porta di Gigio Donnarumma, il capitano, che ha già dato la propria disponibilità.🔗 Leggi su Fanpage.it

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