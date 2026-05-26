Gael Monfils ha disputato l'ultima partita al Roland Garros, attraversando per l'ultima volta il Court Philippe Chatrier. La sua carriera nello Slam francese si è conclusa con questa partecipazione. La partita rappresenta il suo addio al torneo di casa, dove ha giocato per l'ultima volta. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulla durata o sull'esito dell'incontro. La sua presenza all'ultimo match ha attirato l'attenzione dei media e dei tifosi.

Gael Monfils, per l’ultima volta, ha varcato i confini del Court Philippe Chatrier. Personaggio senza mezzi termini, capace di prodezze atletiche vietate a quasi tutti, per anni in top 10 o molto vicino, l’ultimo simbolo di una Francia che ebbe in lui, Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet e Gilles Simon gli esponenti di spicco esce di scena dallo Slam transalpino, che vinse da junior nel 2004, ma nel quale, da professionista, è arrivato in semifinale solo una volta, nel 2008 (perse contro Roger Federer ). Monfils, che proprio a Parigi è nato il 1° settembre 1986, si congeda dalla terra rossa più nota al mondo (ma non dalla sua città: prima dell’addio giocherà Parigi indoor) con un piccolo e particolare record. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gael Monfils, l’ultimo record al Roland Garros nella notte dell’addio allo Slam di casa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roland Garros Draw REACTION: Will Sinner WIN career GRAND SLAM or can Djokovic FINALLY win 25!

Notizie e thread social correlati

Sinner e Monfils ridono a crepapelle in panchina al Gael & Friends: che show prima del Roland GarrosDurante un evento benefico al Philippe-Chatrier, il tennista italiano ha condiviso momenti di allegria con Monfils, entrambi ridendo insieme in...

Roland Garros: Sinner punta al Grand Slam, Cobboli nella sua parteAl torneo di Roland Garros, il tennista italiano si prepara a tentare un Career Grand Slam, mentre un altro giocatore si trova nella stessa metà del...

Temi più discussi: Roland-Garros: Sinner, Djokovic e la festa per salutare Gael Monfils, ultimo showman del tennis; L'ultimo ballo a Parigi per Monfils e Wawrinka; Il Roland Garros celebra Monfils: musica, tennis e ospiti per l’evento di beneficenza. Partecipa anche Sinner; L'ultima di Gael Monfils al Roland Garros: gli higlights della sconfitta con Hugo Gaston.

ULTIMO BALLO PER GAEL E STAN Due grandi del tennis mondiale salutano definitivamente il Roland Garros, uscendo sconfitti al primo turno dell’edizione 2026 Monfils ci prova fino alla fine, mettendo su una rimonta delle sue e arrivando al 44esimo qui x.com

Un emotivo Hugo Gaston pone fine alla leggendaria carriera RG di Gael Monfils reddit

Gael Monfils, l’ultimo record al Roland Garros nella notte dell’addioGael Monfils, per l'ultima volta, ha varcato i confini del Court Philippe Chatrier. Personaggio senza mezzi termini, capace di prodezze atletiche vietate ... oasport.it

Gael Monfils ha giocato l'ultimo match al Roland Garros: l'emozionante cerimoniaGael Monfils sul finire del 2025 ha dichiarato che il 2026 sarebbe stata la sua ultima stagione nel circuito Atp. Il giocatore francese che compie 40 anni il 1° settembre ha giocato quindi l'ultimo Ro ... tennisworlditalia.com