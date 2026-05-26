Gael Monfils l’ultimo record al Roland Garros nella notte dell’addio allo Slam di casa

Da oasport.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gael Monfils ha disputato l'ultima partita al Roland Garros, attraversando per l'ultima volta il Court Philippe Chatrier. La sua carriera nello Slam francese si è conclusa con questa partecipazione. La partita rappresenta il suo addio al torneo di casa, dove ha giocato per l'ultima volta. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulla durata o sull'esito dell'incontro. La sua presenza all'ultimo match ha attirato l'attenzione dei media e dei tifosi.

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Gael Monfils, per l’ultima volta, ha varcato i confini del Court Philippe Chatrier. Personaggio senza mezzi termini, capace di prodezze atletiche vietate a quasi tutti, per anni in top 10 o molto vicino, l’ultimo simbolo di una Francia che ebbe in lui, Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet e Gilles Simon gli esponenti di spicco esce di scena dallo Slam transalpino, che vinse da junior nel 2004, ma nel quale, da professionista, è arrivato in semifinale solo una volta, nel 2008 (perse contro Roger Federer ). Monfils, che proprio a Parigi è nato il 1° settembre 1986, si congeda dalla terra rossa più nota al mondo (ma non dalla sua città: prima dell’addio giocherà Parigi indoor) con un piccolo e particolare record. 🔗 Leggi su Oasport.it

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