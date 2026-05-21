Sinner e Monfils ridono a crepapelle in panchina al Gael & Friends | che show prima del Roland Garros

Durante un evento benefico al Philippe-Chatrier, il tennista italiano ha condiviso momenti di allegria con Monfils, entrambi ridendo insieme in panchina. L'evento si è svolto prima dell'inizio del torneo di Roland Garros e ha visto il francese festeggiare il suo storico successo in finale contro Djokovic. Sinner ha partecipato all'iniziativa e si è mostrato rilassato, scambiando battute con Monfils durante l'incontro di beneficenza.

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