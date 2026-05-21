Roland Garros | Sinner punta al Grand Slam Cobboli nella sua parte
Al torneo di Roland Garros, il tennista italiano si prepara a tentare un Career Grand Slam, mentre un altro giocatore si trova nella stessa metà del tabellone. Le domande principali riguardano chi potrebbe ostacolare la marcia di Sinner e come Cobboli possa evitare un incontro anticipato con il numero uno del ranking. La competizione si avvicina e le sfide sul campo sono ancora tutte da definire, con numerosi incontri che potrebbero influenzare il percorso dei favoriti.
? Domande chiave Chi potrebbe fermare la corsa di Sinner verso il Career Grand Slam?. Come potrà Cobboli evitare uno scontro precoce con il numero uno?. Quale ostacolo fisico rischia di compromettere il percorso di Jannik Sinner?. Chi sarà la vera avversaria di Paolini nel cammino verso la finale?.? In Breve Cobboli e Sinner potrebbero sfidarsi in semifinale nella parte alta del tabellone.. Darderi, testa di serie 14, esordisce contro Ofner con possibile derby contro Sinner.. Paolini, testa di serie 13, affronta Yamstrenka con possibili scontri contro Raducanu o Rybakina.. Otto tennisti italiani, tra cui Sonego, Bellucci e Arnaldi, disputeranno il torneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sinner punta alla leggenda: Career Grand Slam e ritorno numero uno
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