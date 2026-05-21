Roland Garros | Sinner punta al Grand Slam Cobboli nella sua parte

Al torneo di Roland Garros, il tennista italiano si prepara a tentare un Career Grand Slam, mentre un altro giocatore si trova nella stessa metà del tabellone. Le domande principali riguardano chi potrebbe ostacolare la marcia di Sinner e come Cobboli possa evitare un incontro anticipato con il numero uno del ranking. La competizione si avvicina e le sfide sul campo sono ancora tutte da definire, con numerosi incontri che potrebbero influenzare il percorso dei favoriti.

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