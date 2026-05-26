Gael Monfils fa piangere Elina Svitolina al Roland Garros | lacrime irrefrenabili

Notizia in breve

Durante il match al Roland Garros, Gael Monfils ha rivolto alla moglie Elina Svitolina parole che l'hanno fatta piangere in modo irrefrenabile. Le emozioni forti sul campo sono state accompagnate da un momento di grande commozione, con lacrime che non si sono potute trattenere. La scena ha catturato l'attenzione dei presenti, lasciando un segno nel torneo.