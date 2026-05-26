Gael Monfils fa piangere Elina Svitolina al Roland Garros | lacrime irrefrenabili
Durante il match al Roland Garros, Gael Monfils ha rivolto alla moglie Elina Svitolina parole che l'hanno fatta piangere in modo irrefrenabile. Le emozioni forti sul campo sono state accompagnate da un momento di grande commozione, con lacrime che non si sono potute trattenere. La scena ha catturato l'attenzione dei presenti, lasciando un segno nel torneo.
Gael Monfils ha dedicato parole bellissime alla moglie Elina Svitolina sul centrale del Roland Garros, trascinandola in un pianto inarrestabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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