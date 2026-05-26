Gabriele Piazza ha rilasciato un'intervista in cui ha spiegato di non fidarsi delle definizioni fisse, cambiando spesso opinione. Ha parlato della sua identità, del suo primo romanzo e di come affronta paure, desideri e contraddizioni personali. Ha descritto il percorso che lo ha portato a scrivere e il suo rapporto con le parole, sottolineando la fluidità delle sue opinioni e l'importanza di evolversi nel tempo.

Ci sono persone che danno l’impressione di avere risposte immediate. Parlano velocemente, sorridono mentre riflettono, sembrano attraversare gli argomenti con leggerezza. Poi, ascoltandole davvero, ci si accorge che quella leggerezza non è assenza di profondità. È il contrario. È il risultato di un lavoro lungo, spesso silenzioso, fatto di domande, dubbi, contraddizioni e piccoli pezzi rimessi insieme nel tempo. Gabriele Piazza, attore, comunicatore e ora anche scrittore, dà questa sensazione. Mentre si racconta in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Gabriele Piazza ha qualcosa di curioso: sembra cercare una risposta nello stesso momento in cui la sta formulando. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gabriele Piazza, l’intervista al creator e scrittore: “Non mi fido delle definizioni, cambio spesso idea”

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