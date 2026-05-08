Di Fido mi fido Ecco la pet therapy all’ Isola dei Girasoli

Prende vita un nuovo progetto che unisce solidarietà, cura e rapporto con gli animali. Si chiama "Di Fido Mi Fido" ed è l’iniziativa promossa da Agbalt insieme all’Associazione Barbara Capovani e alle unità cinofile dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari – Sezione Nazionale Unità Cinofile K9 Pisa. Il progetto, presentato ufficialmente il 6 maggio, porterà attività di pet therapy ai bambini ospiti del Residence "Isola dei Girasoli", struttura che accoglie piccoli pazienti in cura presso l’Unità di Oncoematologia Pediatrica di Pisa. L’obiettivo è offrire ai ragazzi momenti di serenità e svago, aiutandoli ad allontanarsi, anche solo per qualche ora, dal peso delle terapie e del percorso ospedaliero.🔗 Leggi su Lanazione.it

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