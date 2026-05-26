Gabbiani killer e cornacchie senza paura | gli animali in città stanno diventando più aggressivi

In alcune città italiane, gabbiani e cornacchie mostrano comportamenti più aggressivi e meno timorosi rispetto al passato. Sono stati segnalati incontri ravvicinati con questi uccelli, che si avvicinano spesso alle persone e ai luoghi frequentati. Le notizie riguardano principalmente aree metropolitane come Roma e Milano, dove gli animali si mostrano più audaci e meno diffidenti rispetto a quanto avviene in ambienti naturali.

Chi ha avuto incontri ravvicinati con cornacchie o gabbiani in metropoli come Roma o Milano lo sa bene: gli animali in città possono apparire più aggressivi e meno timorosi di quanto non siano in contesti naturali. Non sembrano temere l’uomo e, in alcuni casi, arrivano a infastidirci pur di. 🔗 Leggi su Today.it

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