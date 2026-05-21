Gabbiani troppo aggressivi | chiuso uno degli ingressi di una scuola pontina
Un problema insolito nei centri urbani costieri ha portato alla chiusura di uno degli ingressi di una scuola nella zona di Terracina. La decisione è stata presa a causa di comportamenti aggressivi di alcuni gabbiani, che hanno causato disagi e preoccupazioni tra studenti e personale scolastico. La scuola ha adottato questa misura temporanea per garantire la sicurezza di tutti, mentre si cerca una soluzione permanente al fenomeno. La situazione ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità locali.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un problema insolito, ma non più così raro nei centri urbani costieri, ha costretto l’ Istituto Bianchini-Filosi di Terracina ad adottare una misura temporanea di sicurezza. La presenza di alcuni gabbiani particolarmente aggressivi nell’area vicina al cancello posteriore ha portato la dirigenza scolastica a interdire l’utilizzo del varco, sia in entrata che in uscita. La decisione è stata comunicata ufficialmente alla comunità scolastica dopo diversi episodi riconducibili al comportamento dei volatili, ritenuti potenzialmente rischiosi per studenti, docenti e personale. Cancello posteriore chiuso fino a nuova disposizione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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