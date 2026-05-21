Gabbiani troppo aggressivi | chiuso uno degli ingressi di una scuola pontina

Un problema insolito nei centri urbani costieri ha portato alla chiusura di uno degli ingressi di una scuola nella zona di Terracina. La decisione è stata presa a causa di comportamenti aggressivi di alcuni gabbiani, che hanno causato disagi e preoccupazioni tra studenti e personale scolastico. La scuola ha adottato questa misura temporanea per garantire la sicurezza di tutti, mentre si cerca una soluzione permanente al fenomeno. La situazione ha suscitato attenzione tra i residenti e le autorità locali.

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