Recentemente si discute se la produzione di serie e film sia diventata più semplice rispetto al passato. Autori e registi affermano che le richieste del mercato influenzano il processo creativo, ma precisano che questa tendenza non indica necessariamente una semplificazione della realizzazione. La questione viene analizzata in vari ambiti, senza tuttavia offrire un giudizio univoco sulla qualità o sulla complessità delle opere realizzate.

Autori e registi dicono che è quello che gli viene richiesto, ma non va preso come il segno di un'instupidimento dell'umanità Tre mesi fa era stata molto condivisa un’intervista agli attori e produttori Matt Damon e Ben Affleck in cui Damon spiegava quali paletti avesse messo Netflix al loro ultimo film, The Rip. Erano richieste che andavano nella direzione di semplificare la trama e ripetere i concetti o gli obiettivi dei personaggi, motivate da Netflix con l’obiettivo di coinvolgere anche un pubblico distratto. Più recentemente Gus Van Sant, regista di Dead Man’s Wire, ha detto in un’intervista a Le Monde qualcosa di simile ma riguardo a Hollywood (cioè ai film prodotti in America e che ambiscono a un grande incasso), sostenendo che non ci sia più spazio per i drammi ma solo per produzioni più leggere.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Serie e film stanno davvero diventando più facili?

CHI SONO DAVVERO GLI AMERICANI

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