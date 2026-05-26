Futuro Nazionale ha votato i civici Romani | Con noi Comanducci avrebbe vinto al primo turno
“E' vero, avevamo dato indicazione di votare Aldo Poponcini, candidato con la lista Scelgo Arezzo a sostegno di Marco Donati. Non ho nessuna difficoltà ad ammetterlo”. Lo ha detto Cristiano Romani, coordinatore provinciale di Futuro Nazionale, durante la trasmissione speciale sulle elezioni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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