Nel torneo nazionale under 19, la Maceratese ha concluso la sua partecipazione al primo turno dopo aver perso 2-1 contro l’Albalonga in una sfida giocata all’Helvia Recina - Pino Brizi. La partita è stata combattuta e combattuta fino alla fine, con entrambe le squadre che hanno messo in campo impegno e determinazione. La sconfitta ha eliminato i biancorossi dalla competizione, lasciando comunque un ricordo di sfida intensa.

Si è concluso al primo turno il cammino della Maceratese nella fase nazionale dell’ Under 19. I biancorossi sono stati battuti 2-1 dall’ Albalonga nel match combattuto e intenso disputato all’ Helvia Recina - Pino Brizi. E pensare che la formazione di casa allenata da Nasini si era portata in vantaggio al 24’ con la rete di capitan Fratini, la sua conclusione precisa era terminata in fondo alla rete. Fratini ha disputato, come del resto i compagni, una partita di carattere e sacrificio. Il primo tempo si è chiuso con i biancorossi avanti con l’Albalonga che aveva fatto vedere di essere una formazione a cui prestare massima attenzione. Nella ripresa la formazione ospite ha ribaltato il risultato: Barbero ha pareggiato i conti al 71’ e poco dopo i laziali (86’) hanno effettuato il sorpasso quando Cirulli ha firmato il raddoppio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Torneo nazionale under 19. Maceratese fuori al primo turno. L’Albalonga ha firmato il blitz

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