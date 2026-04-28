Futuro Nazionale raggiunte le duemila firme contro la Moschea a Foggia e per la proposta di legge per la sicurezza

A Foggia, il movimento Futuro Nazionale ha raccolto oltre duemila firme in merito a due iniziative: una contro la costruzione di una moschea e l’altra a sostegno di una proposta di legge sulla sicurezza. La mobilitazione si è concentrata su queste tematiche, con manifestazioni e petizioni che hanno coinvolto cittadini e sostenitori. La raccolta firme si è conclusa il 27 aprile 2026, con un risultato che riflette l’interesse locale su questi temi.

FOGGIA, 27 APRILE 2026. Il caldo estivo e le gite fuori porta non hanno fatto desistere i tanti cittadini che anche nel fine settimana passato si sono recati al gazebo di Futuro Nazionale, la formazione politica ispirata dal gen. Roberto Vannacci, all’isola pedonale di Foggia per firmare sia la petizione contro la costruzione di una moschea che la proposta di legge da presentare in parlamento per garantire maggiore sicurezza e maggiore presenza dello Stato sul territorio. “Sembrava un traguardo impensabile qualche settimana fa, ma grazie all’entusiasmo e alla risposta straordinaria delle persone comuni, dimenticate da una politica attenta ormai solo ai social e senza più alcun collegamento con il mondo reale, siamo riusciti a raggiungere duemila firme a sostegno di due battaglie che sono per noi prioritarie e identitarie.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Futuro Nazionale, raggiunte le duemila firme contro la Moschea a Foggia e per la proposta di legge per la sicurezza Notizie correlate Leggi anche: Futuro Nazionale, altre 640 firme raccolte nello scorso fine settimana per la sicurezza e il No alla moschea Proposta di legge contro il bullismo: al via la raccolta firmeÈ iniziata la raccolta firme a sostegno di una proposta di legge di iniziativa popolare per il contrasto del bullismo. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fiamme dalla cantina, invasione di fumo e condominio evacuate: le immagini dei soccorsi; Maryam Rajavi al Parlamento europeo: Agite per fermare le esecuzioni in Iran; Firenze: multate per un presidio davanti a Fratelli d’Italia, in piazza Tanucci; Firenze | multate per un presidio davanti a Fratelli d’Italia in piazza Tanucci. Foggia, raccolte 2mila firme contro la moschea: Futuro Nazionale rilancia la mobilitazioneProsegue la mobilitazione di Futuro Nazionale a Foggia sul tema della costruzione di una moschea e della sicurezza urbana. La ... immediato.net Sasso esulta: «Futuro Nazionale supera le 31mila adesioni»ROMA « Prosegue in tutta Italia la mobilitazione di Futuro Nazionale con Vannacci per la sicurezza. Anche questa domenica in tutta Italia i militanti futuristi raccoglieranno firme e adesioni al parti ... corrieredellacalabria.it