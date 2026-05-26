Futuro Napoli Allegri nella lista ma De Laurentiis punta un ‘nuovo Sarri’

Aurelio De Laurentiis ha avviato i contatti con l’agente di Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, per il futuro del Napoli. La proposta è un contratto triennale da circa 3 milioni di euro a stagione. Nel frattempo, tra i nomi sulla lista c’è anche Allegri, ma l’obiettivo prioritario resta Italiano. La società lavora per definire il nuovo allenatore, con incontri e trattative in corso.

Vincenzo Italiano è il primo obiettivo di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli: il patron ha già avviato contatti con l’agente del tecnico del Bologna e prepara un’offerta triennale da 3.3 milioni di euro a stagione. Max Allegri resta in lista per il club azzurro ma i ragionamenti ad oggi sono tanti. Italiano il preferito di ADL: il nuovo Sarri giovane. De Laurentiis insegue Italiano da anni e lo considera il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Antonio Conte. Il presidente lo definisce un Sarri giovane: stessa qualità di gioco, stessi principi offensivi, ma con esperienza internazionale già consolidata. Italiano ha guidato il Bologna in Europa e vinto una Coppa Italia, dimostrando di saper gestire progetti ambiziosi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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