Ladro in azione da De Paz | Furto da tremila euro

Un ladro è entrato di nascosto in un negozio e, in pochi istanti, ha sottratto circa dodici pantaloni per un valore di circa tremila euro. L'episodio è avvenuto senza che ci fossero segni di colluttazione o rumori sospetti, e l’autore del furto è riuscito a uscire senza essere immediatamente notato. La polizia ha avviato le indagini per identificare il responsabile e ricostruire le circostanze del fatto. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

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