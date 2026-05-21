Ladro in azione da De Paz | Furto da tremila euro
Un ladro è entrato di nascosto in un negozio e, in pochi istanti, ha sottratto circa dodici pantaloni per un valore di circa tremila euro. L'episodio è avvenuto senza che ci fossero segni di colluttazione o rumori sospetti, e l’autore del furto è riuscito a uscire senza essere immediatamente notato. La polizia ha avviato le indagini per identificare il responsabile e ricostruire le circostanze del fatto. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.
Ha messo piede nel negozio, senza fare rumore. Poi, in pochissimi secondi, ha portato via una dozzina di pantaloni. E così come è entrato, di soppiatto, è scappato via con la refurtiva. Ma è stato pizzicato nemmeno un giorno dopo e consegnato alla polizia. Furto da Lady De Paz 1932, nel negozio d’abbigliamento da donna che si trova in via Calzolerie. A denunciare l’accaduto è il titolare, David De Paz, che, oltre ad aver sporto denuncia, ha anche rintracciato il ladro nella giornata di ieri, allertando la polizia, che lo ha portato via. Il ladro, giovane cittadino marocchino, è entrato in azione martedì in pieno giorno: "In negozio c’era solo mia mamma, che per fortuna non si è resa conto di niente – inizia De Paz –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 19. dio
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