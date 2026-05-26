Furti in alberghi e stazioni | bottino da 30mila euro
Furti in alberghi e stazioni hanno portato a un bottino di circa 30.000 euro. I ladri hanno portato via gioielli, elettronica, abbigliamento, contanti, carte di credito e occhiali. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili. Non sono stati resi noti dettagli sui metodi utilizzati o sui luoghi specifici coinvolti. La polizia sta analizzando le telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze.
Gioielli, oggetti di elettronica, capi di abbigliamento, contanti, carte di credito, occhiali da sole ma soprattutto valigie griffate rubate ai turisti negli alberghi e nelle stazioni: la polizia locale di Milano ha scoperto un “magazzino“ pieno refurtiva all’interno di un appartamento popolare occupato abusivamente in via Preneste, nel quartiere popolare di San Siro. Nei giorni scorsi, i ghisa hanno recuperato merce per un totale di circa 30mila euro: dispositivi Apple, Bose, Sony, Canon, Nintendo, Samsung; gioielli di Hermes e Rolex; pelletteria e, soprattutto valigie (Gucci, Montblanc, Porsche, Tumi, Piquadro, Rimowa), occhiali (Prada, Tom Ford, Dolce e Gabbana, Celine), oltre a capi di vestiario, carte di credito e contanti in valute estere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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