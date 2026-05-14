Agricoltura la Giunta approva il bando | fino a 30mila euro per prevenire i furti in campagna

La Giunta ha approvato un nuovo bando destinato al settore agricolo, con un finanziamento massimo di 30mila euro per interventi di prevenzione dei furti in campagna. La decisione è stata comunicata durante un incontro tenuto presso la Bottega del Cinema di Salvatonica, dove si è parlato della misura approvata giovedì 14 mattina. Il bando mira a sostenere gli agricoltori nella protezione delle proprie proprietà e delle colture dai rischi legati ai furti.

Incontro all'insegna dell'agricoltura alla Bottega del Cinema di Salvatonica, dove è stato presentato il Bando agricoltura, votato giovedì 14 mattina in Giunta. Il fulcro è stato, appunto, l’avviso pubblico di erogazione di contributi al settore agricolo e al comparto agrimeccanico del territorio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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