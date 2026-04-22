Panicale con una giocata da 2 euro e 50 si porta a casa 30mila euro
A Panicale, un piccolo borgo sul lago Trasimeno, una persona ha vinto 30 mila euro giocando una schedina da 2,50 euro. La giocata ha portato a casa la cifra vincente, attirando l’attenzione nella zona. La schedina vincente è stata acquistata in un punto vendita locale, e il fortunato vincitore non ha ancora reso noto il suo nome. La notizia ha fatto il giro del paese, suscitando sorpresa tra i residenti.
La dea bendata ha baciato un piccolo borgo affacciato sul lago Trasimeno. A Panicale, qualcuno ha trasformato una modesta schedina da 2,50 euro in un tesoretto da 30.000 euro. La quaterna vincente? 10-15-55-72, giocata su tutte le ruote.La combinazione fortunata ha fatto centro nella serata di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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