Panicale con una giocata da 2 euro e 50 si porta a casa 30mila euro

A Panicale, un piccolo borgo sul lago Trasimeno, una persona ha vinto 30 mila euro giocando una schedina da 2,50 euro. La giocata ha portato a casa la cifra vincente, attirando l’attenzione nella zona. La schedina vincente è stata acquistata in un punto vendita locale, e il fortunato vincitore non ha ancora reso noto il suo nome. La notizia ha fatto il giro del paese, suscitando sorpresa tra i residenti.