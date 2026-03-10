la nuova tecnica elettrochimica per recuperare il litio dalle batterie esauste

Una nuova tecnica elettrochimica permette di recuperare il litio dalle batterie esauste. Questa innovazione si basa su un processo che estrae l’elemento chimico dai materiali utilizzati nelle batterie ormai inutilizzabili. La tecnologia mira a rendere più efficiente il riciclo del litio, riducendo la dipendenza dalle fonti di estrazione tradizionali. Il metodo è stato presentato da un team di ricercatori specializzati nel settore.

Il litio si è affermato negli ultimi anni come uno snodo determinante dell’industria contemporanea, elemento essenziale delle batterie ricaricabili che alimentano dispositivi elettronici, veicoli elettrici e sistemi di accumulo energetico. Nonostante la sua relativa abbondanza geologica, l’estrazione è fortemente concentrata in poche aree del mondo e risente di vincoli ambientali, politici ed economici. In questo contesto, il riciclo delle batterie esauste è considerato una delle leve potenzialmente più efficaci per ridurre la dipendenza dall’estrazione primaria e attenuare i rischi lungo la catena di approvvigionamento. Un nuovo studio... 🔗 Leggi su It.insideover.com

