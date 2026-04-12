Batterie esauste Italia lontana dagli obiettivi Ue | ricicliamo davvero così poco?

In Italia, il riciclo dei rifiuti ha raggiunto buoni livelli in generale, ma la raccolta e lo smaltimento delle batterie esauste continuano a rappresentare una sfida. Nonostante siano stati messi a disposizione 15 punti di raccolta dedicati, molti cittadini non adottano ancora questa pratica in modo sistematico. Questa situazione solleva dubbi sulla reale efficacia delle iniziative avviate e sulla consapevolezza delle persone riguardo alla corretta gestione di questo tipo di rifiuto.

L’Italia è a buon punto con il riciclaggio dei rifiuti ma non con un prodotto in particolare. Il corretto smaltimento delle batterie, infatti, sembra non riuscire proprio a entrare tra le buone abitudini dei cittadini, nonostante i 15.000 punti di raccolta. Ma il dato, da solo, non basta a spiegare davvero cosa sta succedendo nel settore. Dietro quello striminzito 31% che fotografa la raccolta nazionale c’è un cambiamento tecnico che rischia di confondere anche le analisi più attente. Quante batterie vengono raccolte in Italia. Secondo il dodicesimo rapporto annuale del Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, nel 2025 sono state raccolte 8.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Batterie esauste, Italia lontana dagli obiettivi Ue: ricicliamo davvero così poco? Batterie esauste: Italia al 31% di raccolta, serve accelerare per raggiungere gli obiettivi UE entro il 2030.La raccolta di batterie portatili esauste in Italia mostra una crescita modesta, attestandosi all’8% nel 2025, ma rimane significativamente inferiore... Lavatrici, frigoriferi, lampadine, tablet da smaltire: Palermo migliora ma resta lontana dagli obiettivi europeiLa Sicilia fa registrare una preoccupante flessione nella raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche.