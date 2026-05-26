Furgone in fiamme nella zona dell’Autostazione ad Avellino | salvo l’autista recuperato parte del carico per l’ospedale

Notizia in breve

Un furgone ha preso fuoco nella zona dell’Autostazione ad Avellino. L’incendio si è sviluppato mentre il veicolo era in movimento, ma l’autista è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto sono stati recuperati alcuni pacchi destinati all’ospedale. Le fiamme hanno causato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.