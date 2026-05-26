Furgone in fiamme nella zona dell’Autostazione ad Avellino | salvo l’autista recuperato parte del carico per l’ospedale
Un furgone ha preso fuoco nella zona dell’Autostazione ad Avellino. L’incendio si è sviluppato mentre il veicolo era in movimento, ma l’autista è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto sono stati recuperati alcuni pacchi destinati all’ospedale. Le fiamme hanno causato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.
AVELLINO – Momenti di paura nel capoluogo irpino dove un veicolo appartenente a una società di spedizioni ha preso fuoco mentre era in marcia. Grazie alla prontezza dell'autista e al tempestivo intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, non si registrano feriti.Carico parzialmente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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