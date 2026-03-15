Tir in fiamme nella zona industriale di San Salvo

Da chietitoday.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di sabato, un tir parcheggiato in via Bellisario nella zona industriale di San Salvo è stato colpito da un incendio che ha completamente distrutto il mezzo. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incendio, mentre nessun altro veicolo o persona sono rimasti coinvolti nell’episodio. La zona è stata subito messa sotto osservazione per le verifiche del caso.

Un mezzo pesante è andato a fuoco nella serata di sabato a San Salvo. Le cause sono in corso di accertamento, l’incendio è scoppiato nella zona industriale e ha completamente distrutto un tir che era parcheggiato in via Bellisario. Sul posto hanno operato a lungo per spegnere le fiamme i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, intervenuti assieme ai carabinieri di San Salvo e al 118. Illeso il conducente del mezzo, non si registrano altri feriti. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Luciano Stante da Fossacesia al Festival di Sanremo: è lui la star dei social degli artisti e l'amico Gabbani gli porta un dono VIDEO 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Tir in fiamme nella zona industriale di San Salvo: nessun ferito

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