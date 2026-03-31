Campagna per aumentare di 5 euro il costo delle sigarette raccolte 35mila firme

Una proposta di legge d'iniziativa popolare mira ad aumentare di 5 euro il prezzo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina. La campagna ha raccolto circa 35 mila firme. L’obiettivo dichiarato è ridurre il numero di fumatori nel paese.

Roma, 31 mar. (Adnkronos Salute) - Ridurre il numero di fumatori è il primo obiettivo della proposta di legge d'iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina. Un incremento del prezzo delle sigarette - secondo i sostenitori - può contribuire a tenere i più giovani lontano da questa pericolosa abitudine, proprio perché dispongono di meno risorse economiche. In Italia, più del 7% (7,5%) degli studenti fra 11 e 13 anni ha già provato un prodotto a base di tabacco (sigarette, tabacco riscaldato o sigarette elettroniche). La percentuale arriva al 37%, se si considerano i 14-17enni. E la maggioranza diventa tabagista in età adulta. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Campagna per aumentare di 5 euro il costo delle sigarette, raccolte 35mila firme Articoli correlati Leggi anche: Fumo: campagna per aumentare di 5 euro costo sigarette, raggiunte 25mila firme Fumo, al via campagna per aumentare di 5 euro prezzo sigarette, obiettivo 50mila firme"Chiediamo a tutti i cittadini di firmare e aderire a questa campagna, che rappresenta una battaglia di civiltà - afferma Francesco Perrone,... Una raccolta di contenuti su Campagna per aumentare di 5 euro il... Temi più discussi: Al via la campagna per aumentare di 5 euro il prezzo delle sigarette; Campagna 5 euro contro il fumo: cosa sapere; Aumentare il prezzo del fumo per salvare vite: la campagna che mobilita la scienza in Italia; Tumori. Nasce Quotidiano Oncologia. Aiom: Arriva uno strumento di dibattito e confronto da cui far nascere idee per migliorare l’assistenza. Campagna per aumentare di 5 euro il costo delle sigarette, raccolte 35mila firmeRoma, 31 mar. (Adnkronos Salute) - Ridurre il numero di fumatori è il primo obiettivo della proposta di legge d’iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da in ... lanuovasardegna.it '5 euro contro il fumo', raccolte 35mila firme per la proposta di leggeA circa due mesi dal lancio della campagna '5 euro contro il fumo', che mira a far aumentare di 5 euro il prezzo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina, sono state raccolte 35.000 fir ... ansa.it Ecco l'ultimo aggiornamento della campagna elettorale facebook Referendum, l’invettiva del deputato Fi: “Nella campagna uno dei nostri si è nascosto, lo prenderei a calci nel sedere” di @paolofrosina x.com