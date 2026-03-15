Fumata quasi bianca Il centrodestra punta su Donatella Legnaioli

Il centrodestra ha deciso di candidare Donatella Legnaioli come prossimo sindaco di Cascina. La scelta sembra ormai definitiva, con poche probabilità di cambiamenti. La candidata è una donna appartenente alla Lega, e questa sarà la proposta ufficiale del centrodestra per le prossime elezioni amministrative nel Comune. La decisione si avvicina alla conclusione senza ulteriori variazioni.

Il dado è (quasi) tratto. Il centrodestra ha scelto il suo candidato sindaco per il Comune di Cascina e, salvo sorprese, dovrebbe essere ancora una donna e una leghista. Il nome più forte sul tavolo della coalizione è quello di Donatella Legnaioli, 65 anni, ex deputata del Carroccio nella XVIII legislatura e attualmente dipendente del Comune di Pisa presso l’avvocatura civica. Oltre a lei ci sarebbero altri nomi, ma il suo identikit appare quello più forte per trovare la quadra tra gli alleati. Entro la prossima settimana dovrebbe arrivare anche il via libera ufficiale da parte degli altri partiti. Per l’ex parlamentare della Lega, si tratta... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fumata (quasi) bianca. Il centrodestra punta su Donatella Legnaioli Articoli correlati Summit del centrodestra. Nessuna fumata bianca. Ma il sindaco leghista potrebbe tornare in campoQuello che sembrava un addio irrevocabile, consumato tra video-denunce e porte sbattute, si è trasformato in un possibile ritorno in campo nel... Provincia, Gafforelli entra Papa nel conclave del centrodestra. Ma manca la fumata biancaSabato mattina (10 gennaio) il vertice della coalizione: Lega possibilista sul nome del sindaco di Romano, riflessioni in casa FdI Bergamo.