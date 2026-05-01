Non si ferma all' alt e fugge imboccando una strada contromano | inseguito e bloccato dai poliziotti

Un conducente ha ignorato l’alt di una pattuglia in un posto di blocco e ha proseguito la marcia, imboccando una strada contromano. Dopo aver percorso alcuni metri, è stato inseguito dai poliziotti e infine fermato. La fuga si è conclusa con il suo blocco, senza che siano stati riportati danni o feriti. L’uomo è stato condotto in questura per ulteriori accertamenti.

Di fronte all'alt intimato da una pattuglia al posto di blocco, anziché arrestare la marcia ha proseguito la sua corsa dandosi alla fuga. E' accaduto nella città di Fondi, dove il conducente è stato inseguito dai poliziotti e bloccato.Nel corso di una manovra durante la fuga, l'uomo ha perso il.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Treviglio, non si ferma all’alt dei carabinieri: inseguito, si schianta. Cavalcavia bloccato e disagi al traffico Leggi anche: Non si ferma all'alt e viene inseguito dai carabinieri: arrestato uomo per droga Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Non si ferma all’alt della Polizia e fugge in auto: rintracciato il giorno dopo grazie alle telecamere; Seregno, non si ferma all’alt della polizia locale e fugge a 200 all’ora: denuncia e multa da 3mila euro; Non si ferma all'alt, fugge e si nasconde in casa della sorella: arrestato ventenne ubriaco; Auto fugge dal controllo della Polizia Locale. Il conducente aveva la patente scaduta. Non si ferma all’alt e fugge con la droga: arrestato 45enne a CamaioreRaggiunto e bloccato dagli agenti, è stato sottoposto a perquisizione: sotto il sedile dell’auto è stata trovata cocaina ... gonews.it Non si ferma all’alt e fugge: inseguito e denunciati dai CarabinieriLanciano, quartiere Santa Rita: Militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Lanciano intimano l’alt al conducente, noto alle Forze di Polizia […] ... ecoaltomolise.net Non si ferma il maxi incendio partito nei giorni scorsi sul monte Faeta, in Lucchesia, e che ieri pomeriggio ha raggiunto il versante pisano, minacciando Asciano, frazione del comune di San Giuliano Terme (Pisa), dove nel cuore della notte a causa dell’aument - facebook.com facebook Israele ferma la Flotilla, in migliaia in piazza per gli attivisti bolognesi | FOTO e VIDEO x.com