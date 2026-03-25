Consiglio comunale seduta ad alta tensione | salta il numero legale

Durante la seduta del Consiglio Comunale di Mercogliano, si è verificata una situazione di alta tensione che ha portato alla sospensione anticipata dei lavori. La riunione si è interrotta quando è stato raggiunto il momento di verificare il numero legale, che non è stato più presente, impedendo così l’esame dell’ultimo punto all’ordine del giorno.

Tempo di lettura: 2 minuti Alta tensione nel Consiglio Comunale di Mercogliano, dove la seduta si è conclusa anticipatamente a causa della caduta del numero legale, impedendo l’esame dell’ultimo punto all’ordine del giorno. A risultare decisiva è stata l’assenza di quattro assessori appartenenti alla maggioranza, una circostanza che ha messo in difficoltà l’equilibrio dell’aula. In questo scenario, secondo quanto emerso, si sarebbe tentato di garantire il numero legale anche grazie alla presenza dei consiglieri di minoranza. Tentativo però fallito: i gruppi di opposizione hanno scelto di abbandonare l’aula, facendo così venir meno il numero minimo necessario per proseguire i lavori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Consiglio comunale, seduta ad alta tensione: salta il numero legale Articoli correlati Scontro in consiglio comunale sulla Lega, seduta ad alta tensioneTra regolamenti, accuse politiche e polemiche personali, il question time si trasforma in un duro confronto sul gruppo del Carroccio e sugli... New Co. Napoli Patrimonio, salta il numero legale al consiglio comunale: primo risultato della mobilitazioneTempo di lettura: 2 minutiQuanto verificatosi nella seduta del 24/02 non può essere ricondotto ad una lettura meramente politicista inquadrando il... Altri aggiornamenti su Consiglio comunale Temi più discussi: Seduta del Consiglio Comunale di Martedì 24 Marzo 2026; Seduta del Consiglio comunale giovedì 26 marzo 2026 ore 17.30 / Notizie / Novità / Homepage; Consiglio Comunale del 24 marzo 2026; Consiglio comunale, seduta convocata per lunedi 30 marzo. Santarcangelo, consiglio comunale giovedì 26 marzo: all’ordine del giorno bilancio e TariIl Consiglio comunale di Santarcangelo si svolgerà alle ore 19 di giovedì 26 marzo, in seduta pubblica presso la sala Maria Cristina Garattoni. Ad aprire l’assemblea, Fabio Camagni e Sandra Cangiott ... altarimini.it Tortorici: Consiglio Comunale approva la rottamazione delle entrate comunali non riscosseProsegue il lavoro del Consiglio Comunale di Tortorici, che ha approvato in Seduta urgente e all’unanimità, nella seduta dello scorso ... 98zero.com Consiglio comunale di Saronno: minuto di silenzio per ricordare Umberto Bossi e la sua eredità. - facebook.com facebook E' convocato il Consiglio Comunale per il giorno lunedì 2 marzo 2026, ore 21:00, in Sala Consigliare, con 10 punti all'Ordine del Giorno. x.com