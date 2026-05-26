I Carabinieri di Frosinone hanno effettuato un blitz che ha coinvolto 88 controlli e ha portato a quattro soggetti con fogli di via violati. Due di loro sono stati intercettati nei pressi di aree frequentate da soggetti legati allo spaccio di droga. Nessuno dei controllati ha rispettato le restrizioni imposte dal foglio di via, che sono state violate durante le operazioni.

? Punti chiave Chi sono i quattro soggetti che hanno violato il foglio di via?. Dove sono stati intercettati i soggetti legati allo spaccio?. Come sono stati individuati i conducenti senza assicurazione durante il blitz?. Quali sono le conseguenze per chi deteneva sostanze stupefacenti?.? In Breve 52 veicoli controllati tra cui un conducente senza assicurazione. 2 individui individuati con modiche quantità di stupefacenti per uso personale. Appuntato Giovanni Sabetta conclude 38 anni di servizio nell'Arma. Controlli concentrati presso stazione ferroviaria e terminal autobus di Frosinone. I Carabinieri della Compagnia di Frosinone hanno condotto un’operazione straordinaria nel fine settimana, identificando 88 persone e verificando 52 veicoli durante una serie di controlli mirati volti a contrastare lo spaccio e i reati predatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frosinone, blitz dei Carabinieri: 88 controlli e 4 fogli di via violati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Controlli straordinari dei Carabinieri: denunce, segnalazioni e fogli di viaI Carabinieri di Avellino hanno effettuato controlli straordinari sul territorio, denunciando alcune persone e segnalando altre per vari reati.

Val Fortore, controlli dei Carabinieri: droga, fogli di via e sanzioniI Carabinieri hanno condotto servizi straordinari di controllo nella zona di Val Fortore, portando al sequestro di sostanze stupefacenti,...

Argomenti più discussi: Pontecorvo, controlli dei Carabinieri contro droga e reati predatori: due arresti; Spaccio: blitz dei carabinieri a Tor Sapienza, scoperte 20 crack house; Blitz antidroga della Polizia a Cassino: sequestrati oltre 150 grammi di hashish, arrestato 38enne; Torrice, rifiuta il braccialetto elettronico per stalking alla sorella: finisce ai domiciliari.

Mafia, droga e armi nel Nord Salento: maxi blitz dei Carabinieri con 30 arresti all'alba. I nomiMaxi blitz antimafia nel Nord Salento dalle prime ore di questa mattina, dove è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando ... msn.com