Val Fortore controlli dei Carabinieri | droga fogli di via e sanzioni

I Carabinieri hanno condotto servizi straordinari di controllo nella zona di Val Fortore, portando al sequestro di sostanze stupefacenti, all'emissione di numerosi fogli di via e a sanzioni per un importo complessivo superiore a quattro mila euro. Durante le operazioni sono stati effettuati controlli stradali che hanno portato anche a multe e verifiche di vari veicoli in transito. Le attività sono state mirate a garantire la sicurezza della zona.

Servizi straordinari dei Carabinieri in Val Fortore: sequestri di droga, foglio di via, controlli stradali e multe per oltre 4.000 euro. Controlli straordinari dei Carabinieri in Val Fortore, dove nella settimana scorsa i militari della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Benevento, hanno intensificato la presenza sul territorio per contrastare la criminalità diffusa e garantire la sicurezza dei cittadini. I servizi hanno interessato diversi comuni dell’area fortorina e si sono concentrati sul contrasto ai reati predatori, in particolare quelli ai danni di bancomat e postamat, sul fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti e sul rispetto delle norme del Codice della Strada.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Val Fortore, controlli dei Carabinieri: droga, fogli di via e sanzioni Notizie correlate Controlli dei carabinieri in Val Fortore: droga, fogli di via e violazioni al codice della stradaTempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Benevento,... Val fortore. Controlli, sanzioni amministrative e sequestri di droga dei CarabinieriControlli a tappeto dei Carabinieri in Val Fortore: 29 pattuglie impegnate tra verifiche su persone, veicoli ed esercizi commerciali per prevenire...