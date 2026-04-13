Federico Freni nuovo Presidente Consob Palo Barelli FI sottosegretario all’Economia trovato accordo nella maggioranza

Federico Freni è stato confermato come nuovo presidente della Consob, l'ente che si occupa della vigilanza sui mercati finanziari. La nomina è stata possibile dopo un accordo raggiunto all’interno della maggioranza di governo, superando le opposizioni di alcuni esponenti politici. Parallelamente, il sottosegretario all’Economia, Palo Barelli, ha confermato l’intesa tra i membri della coalizione politica. La nomina di Freni si avvicina alla sua ufficializzazione.