Federico Freni nuovo Presidente Consob Palo Barelli FI sottosegretario all’Economia trovato accordo nella maggioranza
Federico Freni è stato confermato come nuovo presidente della Consob, l'ente che si occupa della vigilanza sui mercati finanziari. La nomina è stata possibile dopo un accordo raggiunto all’interno della maggioranza di governo, superando le opposizioni di alcuni esponenti politici. Parallelamente, il sottosegretario all’Economia, Palo Barelli, ha confermato l’intesa tra i membri della coalizione politica. La nomina di Freni si avvicina alla sua ufficializzazione.
Freni, dunque, si appresta a diventare Presidente Consob, superato il veto di Forza Italia e Tajani, come anticipato dal Giornale d’Italia. Il suo posto come sottosegretario all’Economia potrebbe rimanere vacante, visto che Barelli sarà viceministro al Mimit Federico Freni, attuale sottosegre.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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