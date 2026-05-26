È di cinque amministratori e quattro società operanti nella logistica il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza di Monza, che ha portato al sequestro preventivo di beni per 3 milioni di euro nell’ambito di una vasta indagine per frode fiscale. Il provvedimento, emesso dal Tribunale del capoluogo brianzolo su richiesta della Procura della Repubblica, è stato eseguito nei confronti di soggetti gravemente indiziati di aver orchestrato un complesso sistema di evasione tramite società schermo e fatture false. Origine e sviluppo dell’indagine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione trae origine da una precedente attività ispettiva sulle nuove partite I. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Frode fiscale a Monza, scoperte società con "teste di legno": maxi confisca da 3 milioni di euro

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