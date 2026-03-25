Trani 23 amministratori coinvolti in maxi frode fiscale | sequestri per 11 milioni scoperte società cartiere

A Trani, 23 amministratori sono stati coinvolti in un’operazione contro una maxi frode fiscale. Sono stati sequestrati oltre 11 milioni di euro e sette immobili, nell’ambito di un’indagine che ha portato alla scoperta di società cartiere e all’utilizzo di fatture false per evadere le tasse. L’attività ha portato al sequestro di beni e alla demolizione di un circuito illecito.

È di 23 amministratori coinvolti e oltre 11 milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza di Barletta-Andria-Trani contro una vasta frode fiscale realizzata tramite l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il provvedimento, eseguito su richiesta della Procura della Repubblica di Trani, ha colpito un sistema finalizzato all’evasione delle imposte e all’accumulo di patrimoni illeciti. Le indagini e il sequestro dei beni Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Trani ha emesso un decreto di sequestro preventivo, finalizzato anche alla confisca per equivalente, di oltre 11 milioni di euro e 7 immobili nei confronti di 23 amministratori di diritto e di fatto di imprese coinvolte nella frode fiscale. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Trani, 23 amministratori coinvolti in maxi frode fiscale: sequestri per 11 milioni, scoperte società cartiere Articoli correlati Leggi anche: Frode fiscale da 3 milioni: scoperte sedi fittizie e corsi fantasma nel Mezzogiorno Frode fiscale sull’argento puro: sequestri per 15,7 milioni in tutta Italia, coinvolta anche MessinaLa Guardia di Finanza di Arezzo ha eseguito un sequestro preventivo di beni per oltre 15,7 milioni di euro, al termine di indagini su un’articolata... Una selezione di notizie su Trani 23 amministratori coinvolti in... Trani, frode fiscale da 18 milioni: sequestrati beni per oltre 11 milioni e 7 immobiliTrani, frode fiscale da 18 milioni: sequestrati oltre 11 milioni di euro e 7 immobili. Indagate 36 persone nell’operazione Trio della Guardia di Finanza. Procedimento nella fase delle indagini preli ... trmtv.it Giro di fatture false per evadere le tasse, 36 indagati: 11 milioni sequestrati per il sistema-TraniAttraverso l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, le imprese hanno evaso imposte dirette e Iva, accumulando patrimoni illeciti ... bari.repubblica.it