Due escursionisti trovati morti sulle montagne del Friuli

Due escursionisti stranieri sono stati trovati senza vita in un'area montana vicino a Verzegnis, in provincia di Udine. I corpi sono stati recuperati questa mattina dall’elicottero della Protezione Civile, che ha individuato i due giovani dispersi da ieri. La zona interessata si trova nelle montagne del Friuli e la ricerca è stata condotta con l’ausilio delle forze di soccorso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS Recuperati i corpi con l’elicottero della Protezione Civile. Sono stati ritrovati senza vita i due giovani escursionisti stranieri dispersi da ieri nell’area montana di Verzegnis, in provincia di Udine. I corpi sono stati individuati nella mattinata di oggi, 16 maggio, grazie all’intervento dell’elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. Le salme si trovavano lungo la cresta compresa tra il monte Piombada e il monte Bottai, nella zona di Sella Chianzutan. A causa della particolare difficoltà del terreno, il recupero è stato effettuato tramite verricello, con il successivo trasporto a bordo dell’elicottero. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Due escursionisti trovati morti sulle montagne del Friuli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Friuli, trovati morti i due escursionisti dispersi in montagna Sullo stesso argomento Trovati morti i due escursionisti dispersi tra le montagne del FriuliSono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell’area montana di Verzegnis (Udine). Trovati morti i due escursionisti dispersi a Verzegnis in Friuli, i corpi recuperati a Sella ChianzutanUn tragico epilogo: i due escursionisti risultati dispersi in Friuli da giorni sono stati trovati morti a Sella Chianzutan, località tra il monte... Trovati morti due escursionisti stranieri sulle montagne del Friuli-Venezia Giulia: un austriaco e un tedesco x.com Trovati morti i due escursionisti dispersi a Verzegnis in Friuli, i corpi recuperati a Sella ChianzutanTragico epilogo per gli escursionisti dispersi in Friuli dall'11 maggio: i due giovani sono stati trovati morti a Sella Chianzutan. La ricostruzione ... virgilio.it Due ragazzi di 23 e 24 anni trovati morti: l'elicottero li ha avvistati sul fondo di un canalone in montagnaErano dispersi nell'area montana di Verzegnis (Udine). I due corpi sono stati individuati sabato mattina da un velivolo della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia lungo la cresta tra il monte P ... today.it