Freuler verso Napoli il centrocampista può seguire Italiano | CM
Remo Freuler potrebbe trasferirsi al Napoli, seguendo il percorso dell’allenatore Vincenzo Italiano, che sembra vicino a firmare con la squadra azzurra per la prossima stagione. Il centrocampista attualmente gioca in un’altra squadra italiana, mentre l’allenatore del Bologna si avvicina a un accordo con il club partenopeo. La trattativa tra le parti coinvolte è ancora in corso.
Remo Freuler potrebbe seguire Vincenzo Italiano al Napoli in vista della prossima stagione con l’allenatore del Bologna che appare ormai ad un passo dalla firma con la squadra azzurra per la prossima stagione. Remo Freuler verso il Napoli a costo zero (Ansa Foto) – calciomercato.it Il tecnico avrebbe trovato un’intesa con Aurelio De Laurentiis sulla base di un biennale con opzione per il terzo anno. Sarà quindi lui a sostituire Antonio Conte in vista della prossima stagione con il Bologna che dovrà trovare un nuovo allenatore (De Rossi appare la prima scelta per la dirigenza rossoblu). Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, chi potrebbe seguire Vincenzo Italiano a Napoli potrebbe essere Remo Freuler. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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