Napoli Anguissa verso l’addio | il sostituto gioca in Serie A | CM

In vista della prossima stagione, si parla di un possibile addio di un centrocampista importante alla squadra partenopea. Il suo possibile sostituto è già attivo in Serie A, pronto a entrare in rosa. Le trattative di mercato continuano a muoversi, e le voci si susseguono senza conferme ufficiali. La squadra sta valutando le prossime mosse per rafforzare il reparto centrale.

Colpo di scena in casa azzurra in vista della prossima stagione: ecco le ultimissime novità di calciomercato. Con sei punti di vantaggio sul quinto posto della Roma, il Napoli si avvicina a grandi passi alla qualificazione alla prossima Champions League quando mancano appena 270? al termine del campionato. La dirigenza azzurra, proprio in virtù dell’imminente aritmetica, è già al lavoro sul calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Ismael Koné (Ansa) – Calciomercato.it Molto dipenderà anche dalle uscite e tra i calciatori sul piede di partenza figura sicuramente André-Frank Zambo Anguissa, legato al club partenopeo da un contratto fino al 30 giugno 2027.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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