Napoli Allegri-Italiano per il post Conte | c’è un terzo incomodo | CM

Due allenatori sono in corsa per sostituire l’ex tecnico di una squadra di calcio di Napoli. Entrambi sono molto apprezzati dal presidente, che li considera favoriti. La decisione dovrebbe arrivare dalla Serie A, a meno di cambiamenti dell’ultimo minuto. La scelta finale è attesa nei prossimi giorni, con i nomi dei candidati già circolati tra gli addetti ai lavori.

A meno di sorprese, il post Conte arriverà dalla Serie A. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, sfumato Sarri che ha preferito l’Atalanta, al momento è corsa a due per la panchina del Napoli. Nello specifico tra Max Allegri, che saluterà il Milan dopo la mancata qualificazione in Champions, e Vincenzo Italiano. Entrambi sono due vecchi pallini del patron De Laurentiis. I prossimi giorni, se non le prossime ore saranno decisivi per quanto riguarda il successore di Conte. Allegri avrebbe già incontrato Manna a Milano, i due si conoscono e si stimano dai tempi della Juve, mentre Italiano medita da tempo l’addio al Bologna per fare il salto in una big: allo stato attuale è un candidato, seppur adesso debole, anche per il dopo Allegri al Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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ALLEGRI AL NAPOLI POST CONTE CLAMOROSO!!

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