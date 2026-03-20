Retegui accende il duello tra Milan e Juventus | l’ex Atalanta è pronto a tornare in Italia

Mateo Retegui, ex attaccante dell'Atalanta, si prepara a tornare in Italia e il suo nome viene accostato sia al Milan che alla Juventus. La situazione ha riacceso il confronto tra le due squadre, con i club interessati a portare l’attaccante argentino nella propria rosa. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono ancora dettagli definitivi sui prossimi passi.

Mateo Retegui torna al centro del mercato italiano e accende un possibile duello tra Milan e Juventus. Entrambi i club sono alla ricerca di un centravanti e vedono nell’italo-argentino un profilo ideale, ma la trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice dati i costi elevati. Milan a caccia di un centravanti. Il Milan e Max Allegri starebbero monitorando Mateo Retegui per rinforzare il reparto offensivo. I rossoneri non sono soddisfatti del rendimento di Gimenez e dell’acquisto di gennaio Fulkrug. Nei ultimi giorni ci sono stati i primi contatti tra il ds Igli Tare e l’agente del giocatore, Alessandro Moggi. Il bomber classe ’99 sarebbe pronto a lasciare le terre arabe per tornare in Italia. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Retegui accende il duello tra Milan e Juventus: l’ex Atalanta è pronto a tornare in Italia Articoli correlati Sci Alpino: Garmisch si accende, tutto pronto per il duello Italia–SvizzeraL’appuntamento segna la ripresa dell’attività del Circo Bianco maschile dopo la pausa olimpica e arriva nel momento clou della stagione, con i leader... Un protagonista dello scudetto pronto a tornare: duello Italia… Toronto | CMDopo averlo sfiorato in estate, il centrocampista ex Napoli può davvero rientrare nel nostro paese: l’affare può scaldarsi già nel weekend Un ritorno...