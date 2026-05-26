Il centrocampista è stato inserito tra i possibili acquisti della Juventus per la prossima stagione. Tuttavia, si sottolinea che non sarà considerato un sostituto diretto di un altro giocatore già presente in rosa. La trattativa è ancora in fase di valutazione e non ci sono conferme ufficiali.

di Francesco Spagnolo Freuler alla Juve, il giocatore è finito nel mirino dei bianconeri per la prossima stagione. Ecco il motivo perché è perfetto per Spalletti. Il nome nuovo per il centrocampo della Juventus è quello di Freuler. Secondo le informazioni di calciomercato Juventus diffuse da La Nazione, la dirigenza ha individuato nello svizzero il profilo ideale, un usato sicuro per dare sostanza a un reparto che ha mostrato qualche discontinuità di troppo. Il calciatore è attualmente in scadenza con il Bologna e il rinnovo non è nei piani dei felsinei, una condizione che spalanca le porte a un trasferimento a parametro zero. L’acquisto del centrocampista potrebbe rivelarsi importante per i bianconeri, soprattutto per la sua straordinaria duttilità tattica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Freuler alla Juve, ecco perché non sarà un ‘nuovo’ Koopmeiners

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