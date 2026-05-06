Il difensore ivoriano è da tempo nel mirino della Juventus, che sta valutando uno scambio con il centrocampista olandese, attualmente alla Roma. La trattativa si concentra sulla possibilità di un trasferimento tra le due squadre, che si sfidano anche sul fronte della qualificazione in Champions League. Le due società potrebbero definire l’accordo nelle prossime settimane, con le operazioni di mercato che coinvolgono anche altri dettagli economici.

Il difensore ivoriano è già da tempo sui taccuini del club bianconero A duello punto a punto per un posto in Champions League, Juventus e Roma sono destinate ad incrociare i propri destini anche in sede di calciomercato. Ormai da giorni, Asromalive.it parla di un interessamento bianconero per Evan Ndicka e nelle ultime ore questa indiscrezione è stata confermata anche da gazzetta.it. (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo l’edizione online della rosea, infatti, il difensore ivoriano è uno dei profili più stimati alla Continassa per le sue caratteristiche tecnico-tattiche, ma anche perché il suo ingaggio rientra nei parametri fissati dai bianconeri nelle ultime stagioni.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ndicka alla Juve con lo scambio: Koopmeiners alla Roma

Notizie correlate

Roma-Juve, idea scambio Ndicka-KoopmeinersMentre la corsa per un piazzamento nella prossima Champions League entra nella sua fase più calda, coinvolgendo Juventus, Roma e Milan in un duello...

Ndicka Juve, Comolli pensa a questo scambio con la Roma. I dettaglidi Francesco SpagnoloNdicka Juve, i bianconeri sono sulle tracce del difensore della Roma e potrebbero proporre ai giallorossi uno scambio con...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: ? Lobotka-Juve, salta André al Milan, Ndicka e Koné via? Le news di oggi?; Calciomercato Roma, Evan Ndicka può lasciare la Serie A nella sessione estiva; ? Lobotka-Juve, salta André al Milan, Ndicka e Koné via? Le news di oggi?; Inter-Roma fuori dall'inchiesta: nessun condizionamento sul caso Bisseck-Ndicka.

Juve su Ndicka, anticipazione ASRL confermata: c’è lo scambioA darne conferma è gazzetta.it che parla di un profilo che piace parecchio alla Continassa, sia per le sue caratteristiche tecnico-tattiche, sia perché percepisce un ingaggio (circa 4 milioni più ... asromalive.it

Calciomercato Juve, nasce l'idea scambio Ndicka-KoopmeinersJuve e Roma sono vicine, non solo in classifica. Tra le due squadre potrebbe andare in scena uno scambio nel prossimo mercato estivo. juvenews.eu

Juve-Roma dalla Champions al mercato, cosa filtra sullo scambio Ndicka-Koopmeiners #juve #roma #mercato #ndicka #Koopmeiners x.com

La Roma si allena a Trigoria: Arena 'sfida' NDicka e Dybala se la ride - facebook.com facebook