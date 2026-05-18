Koopmeiners deve lasciare la Juve | due anni di occasioni sprecate Se non sarà addio è accanimento

Koopmeiners, dopo due stagioni trascorse in maglia bianconera, sembra destinato a lasciare la squadra. Durante il suo periodo in Italia, ha avuto diverse opportunità di mettersi in mostra, ma spesso queste occasioni sono state perse o non sfruttate al meglio. La decisione di un suo eventuale addio si sta discutendo nel contesto delle recenti valutazioni tecniche e delle scelte del club. La questione resta aperta e al centro delle analisi sportive e manageriali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

di Mauro Munno Koopmeiners deve lasciare la Juve: due anni di occasioni e contro-occasioni sprecate. Se non sarà addio è accanimento. Le occasioni sono finite, stavolta per davvero. Teun Koopmeiners ha certificato per l’ennesima volta l’ incompatibilità assoluta con le esigenze della Juventus, sbattendo contro una bocciatura che ha il sapore della sentenza definitiva. Finalmente.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie bianconere. Clicca qui! La prestazione offerta contro la Fiorentina è stata l’istantanea di un biennio horror, totalmente privo di sussulti e mortificato dall’imperdonabile dormita difensiva in occasione del gol di Ndour. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners deve lasciare la Juve: due anni di occasioni sprecate. Se non sarà addio è accanimento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IO HO PAURA della JUVENTUS di SPALLETTI! Sullo stesso argomento Koopmeiners Juve, prove di addio? Roma e Galatasaray all’assalto. La Juve fissa il prezzo! I dettagliGoretzka accende il derby di mercato! Milan e Inter sulle sue tracce: il nodo stipendio al centro della trattativa Koopmeiners Juve, prove di addio?... Juventus: occasioni sprecateLa Juventus ha buttato via due punti pesantissimi nella corsa Champions League: contro il Sassuolo, all’Allianz Stadium, finisce 1-1 e il ko arriva... #Juventus e #Roma si incrociano sul mercato: i bianconeri valutano #Ndicka per la difesa, mentre #Koopmeiners può lasciare Torino con i giallorossi interessati e ipotesi rilancio con #Gasperini. @GiovaAlbanese - @Gazzetta_it x.com Quale sarà il futuro di Koopmeiners? Gli aggiornamenti sul futuro dell’olandeseKoopmeiners potrebbe lasciare la Juventus in estate. Balzarini ipotizza che Juve-Fiorentina possa essere la sua ultima gara allo Stadium ... tuttojuve.com La Juve senza Yildiz deve farsi in quattro: McKennie, Koopmeiners, David o Miretti. Come cambia SpallettiTORINO - Servono almeno quattro idee per sostituire un uomo. Non è il massimo, in effetti, ma se non altro questo aspetto serve per pesare il valore assoluto di Kenan Yildiz, un giocatore che sta ... tuttosport.com