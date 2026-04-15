In via Santa Maria apre ' L' altra spiga' pizzeria gluten free

In via Santa Maria, al civico 45, apre ‘L’altra spiga’, una pizzeria e bistrot che offre esclusivamente piatti senza glutine. La nuova attività si inserisce nel centro della città, dedicandosi alla cucina gluten free. La pizzeria propone una vasta gamma di pizze e altre specialità senza glutine, con un’attenzione particolare alla qualità degli ingredienti. L’apertura è prevista per questa settimana.

Una nuova pizzeria nel cuore della città. In via Santa Maria al civico 45 apre 'L’altra spiga', pizzeria & bistrot interamente senza glutine. Un progetto che nasce dall’esperienza consolidata dei tre soci Stefano Caggegi, Moira Murante e Irene Signorini.All’inaugurazione della nuova attività.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Tutta un’altra farina. Celiachia e gluten free in un programma on-airUn nuovo grande progetto in partenza per la panificatrice e pasticcera gluten free, scrittrice, imprenditrice, influencer e divulgatrice sarzanese... Ristorante Rescigno, a Napoli il gluten free diventa eccellenza culinariaUrologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Torino, cambia Santa Maria di Piazza: nuova area dedicata ai santi torinesi; Santa Maria della Pietà si rinnova. Al via i lavori nel parco dell’ex ospedale psichiatrico: diventerà uno spazio di salute e benessere; Chiesa di Santa Maria degli Angeli, aggiudicati i lavori di messa in sicurezza; A Roma per avere il Commissariato a Santa Maria. Chiesa di Santa Maria di Piazza: lo spazio dedicato a Pier Giorgio Frassati si affianca agli altri Santi torinesiVenerdì 10 aprile alle 18, nella Chiesa di Santa Maria di Piazza (via Santa Maria, 4) presentazione delle novità in occasione dell’avvio dell’anno dedicato al 125° anniversario della nascita del Santo ... torinoggi.it Chiesa di Santa Maria in ViaLa Chiesa di Santa Maria in Via, situata nel cuore di Roma in Via del Mortaro 24, è una chiesa parrocchiale che offre uno sguardo affascinante sulla storia religiosa della città. Costruita nel XVII ... lalucedimaria.it Sanità, svolta a Udine All’ospedale Santa Maria della Misericordia eseguita la prima risonanza magnetica cardiaca con stress farmacologico mai fatta in regione. Un esame senza radiazioni, più preciso e che evita ai pazienti di spostarsi fuori Friuli. Cosa c - facebook.com facebook Buongiorno da Santa Maria Rezzonico, #Lombardia. #ANSAViaggi x.com