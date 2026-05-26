Frattesi finisce ai margini dell’Inter e si riaccende il mercato | la Juventus torna alla carica per il centrocampista

Il centrocampista Davide Frattesi è sempre più distante dall’Inter e il mercato estivo potrebbe portare a nuovi sviluppi. La Juventus ha ripreso i contatti per il giocatore, che finora non ha trovato spazio nel club nerazzurro. La situazione del calciatore resta in evoluzione, con trattative che potrebbero portare a un trasferimento a breve. La prossima finestra di mercato sarà decisiva per il futuro di Frattesi e le sue possibili destinazioni.

Il futuro professionale di Davide Frattesi è destinato a essere uno dei temi caldi della prossima sessione estiva di calciomercato, con il centrocampista romano ormai sempre più lontano dalla permanenza a Milano. Secondo quanto rivelato da un’indiscrezione pubblicata da Calciomercato.it, il calciatore non sembra rientrare nei piani tecnici e strategici dell’ Inter per la nuova stagione, uno scenario che apre concretamente alla possibilità di un suo trasferimento definitivo a stretto giro di posta. L’allenatore nerazzurro Cristian Chivu lo ha utilizzato con il contagocce nel corso dell’ultima annata sportiva e non manifesterebbe alcuna opposizione di fronte a un’eventuale cessione del cartellino, offrendo così il via libera formale ai dirigenti per intavolare una trattativa finanziaria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Davide Frattesi | Skills | 2025 | Welcome to Galatasaray

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